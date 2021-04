Chi è Juliana Moreira | vita privata e carriera | tutto sulla nota showgirl brasiliana

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Stasera, 7 Aprile 2021, su Rai 2 a partire dalle 21.20 andrà in onda una nuova puntata del nuovo spettacolo di Simona Ventura Games of Games. Tra i numerosi ospiti del programma anche la. In attesa di vederla sul piccolo schermo alle prese con dei giochi super divertenti, scopriamo qualcosa in più siasuache pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Da quanto tempo vive in Italia? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a tutte queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La suaè nata a ...