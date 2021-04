Chi è Amaurys Perez | l’ex pallanuotista italiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Chi ènato a Cuba ma con passaporto. Attualmente è allenatore della De Akker Bologna. ROMA –è stata una delle colonne portanti dell’Italia di pallanuoto dal 2011 al 2015. Nonostante le sue chiare origini cubane, l’atleta è sempre stato molto legato al nostro Paese e da qui la scelta di ottenere il passaportoe, di conseguenza, scendere in acqua con la calottina azzurra. Chi è, la carriera delNato a Camaguey il 18 marzo 1976,ha iniziato la sua carriera in patria prima di arrivare in Italia nel Cosenza nel 2004. Tre anni con la squadra calabrese e ...

Advertising

zazoomblog : Angela Rende chi è la moglie di Amaurys Perez il pallanuotista - #Angela #Rende #moglie #Amaurys #Perez… - zazoomblog : Angela Rende chi è la moglie di Amaurys Perez il pallanuotista - #Angela #Rende #moglie #Amaurys #Perez - zazoomblog : Amaurys Perez chi è il campione italiano di pallanuoto - #Amaurys #Perez #campione #italiano - zazoomblog : Amaurys Perez chi è il campione italiano di pallanuoto - #Amaurys #Perez #campione #italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Amaurys

Ck12 Giornale

Disi tratta? Iniziamo con la bellissima Juliana Moreira e con la splendida Sara Croce. Ancora, a 'Games of Games' vedremo Omar Fantini e lo sportivoPerez . Infine, parteciperanno al ...Per provare ad alzare gli ascolti Simona Ventura punterà nella seconda puntata su Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira,Perez e i The Show dopo il debutto non eccellente con i vari ...Di chi si tratta? Iniziamo con la bellissima Juliana Moreira e con la splendida Sara Croce. Ancora, a “Games of Games” vedremo Omar Fantini e lo sportivo Amaurys Perez. Infine, parteciperanno al ...Angela Rende è la moglie di Amaurys Perez, fa l’insegnante ed è mamma di tre splendidi figli. Suo marito è stato un atleta di successo ed è anche stato concorrente per l’Isola dei Famosi. Angela Rende ...