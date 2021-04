"Chi c'è davvero dietro al terrore per AstraZeneca": Massimo Cacciari, un'accusa pesantissima (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giri di parole, sconti, peli sulla lingua? Come sempre con Massimo Cacciari stanno a zero. E lo dimostra il suo vulcanico intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 martedì 6 aprile. A tenere banco nella trasmissione, ovviamente, è la pandemia, coronavirus, polemiche e vaccini. E il professore ed ex sindaco di Venezia, ovviamente, ne ha per tutti. Si parte dai ritardi, clamorosi, che stanno ormai da mesi azzoppando la campagna vaccinale in Italia. "In molte regioni, tra cui quella in cui risiedo, per le prossime settimane e i prossimi mesi è impossibile prenotarsi per il vaccino - premette Cacciari -. Mario Draghi purtroppo non ha migliorato la situazione. Tutte le promesse sulle quantità di vaccinazioni sono saltate", ha tagliato corto mettendo subito in evidenza le responsabilità e le false ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giri di parole, sconti, peli sulla lingua? Come sempre constanno a zero. E lo dimostra il suo vulcanico intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 martedì 6 aprile. A tenere banco nella trasmissione, ovviamente, è la pandemia, coronavirus, polemiche e vaccini. E il professore ed ex sindaco di Venezia, ovviamente, ne ha per tutti. Si parte dai ritardi, clamorosi, che stanno ormai da mesi azzoppando la campagna vaccinale in Italia. "In molte regioni, tra cui quella in cui risiedo, per le prossime settimane e i prossimi mesi è impossibile prenotarsi per il vaccino - premette-. Mario Draghi purtroppo non ha migliorato la situazione. Tutte le promesse sulle quantità di vaccinazioni sono saltate", ha tagliato corto mettendo subito in evidenza le responsabilità e le false ...

Advertising

MarioManca : Un'eliminazione davvero difficile da digerire: per la sensibilità, per la dedizione, per il coraggio di rimettersi… - ladyonorato : Notizia davvero allarmante!! A Ostia c’è chi addirittura FA IL BAGNO! Cittadini ostiensi, barricatevi in casa, il p… - Mariang47614228 : RT @Zombi04516433: Gli esperti-opinionisti-politologi-giornalisti- sono per definizione i #servitori di chi detiene il #potere: non PENSANO… - Riccardo957 : RT @Zombi04516433: Gli esperti-opinionisti-politologi-giornalisti- sono per definizione i #servitori di chi detiene il #potere: non PENSANO… - JJM8693 : RT @Zombi04516433: Gli esperti-opinionisti-politologi-giornalisti- sono per definizione i #servitori di chi detiene il #potere: non PENSANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi davvero Probabili formazioni Ajax Roma/ Diretta tv, troppe assenze per Fonseca! (quarti) PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI? Siamo alla vigilia della sfida di andata per i quarti di finale di Europa ...pure vediamo che le alternative per il tecnico dei lancieri davvero non ...

Governare il futuro. L'intelligenza artificiale per imitare i grandi musicisti del passato ... né interpretata ma la sensazione ascoltando le note e le parole è che sia davvero la loro. Melodie,... Di chi sono i diritti d'autore su canzoni che, domani, potrebbero spopolare sulle grandi ...

Denise Pipitone, Piera Maggiodice sì ai russi: i dettagli sull’accordo Giacomo Frazzitta, l'avvocato di Piera Maggio, ha fatto sapere che avrebbero partecipato alla trasmissione russa, cosa prevede l'accordo.

Enrico Letta e Matteo Renzi, gemelli diversi. I Narciso e Boccadoro dei post-dc Le differenze caratteriali alla base del dissidio politico: uno è istintivo e intuitivo, l’altro è razionale e riflessivo ...

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA:IN CAMPO DOMANI? Siamo alla vigilia della sfida di andata per i quarti di finale di Europa ...pure vediamo che le alternative per il tecnico dei lancierinon ...... né interpretata ma la sensazione ascoltando le note e le parole è che siala loro. Melodie,... Disono i diritti d'autore su canzoni che, domani, potrebbero spopolare sulle grandi ...Giacomo Frazzitta, l'avvocato di Piera Maggio, ha fatto sapere che avrebbero partecipato alla trasmissione russa, cosa prevede l'accordo.Le differenze caratteriali alla base del dissidio politico: uno è istintivo e intuitivo, l’altro è razionale e riflessivo ...