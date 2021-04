Chelsea | Tuchel | “Presto per pensare alle prossime fasi della Champions Non festeggiamo”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'natore delThomasè intervenuto di fronte ai microfoni dei giornalisti, nel post partita di Porto-, per commentare la prestazione dei Blues e il 2 a 0 inflitto fuori casa che ha un peso specifico non indifferente. Questo uno stralcio delle sue parole:"Siamo rimasti sorpresi dalla calma di Chilwell davanti la porta, ha sfrutta un errore per farci fare il secondo gol che è molto importante nelle sfide ad andata e ritorno nelle competizioni europee. È un giocatore pieno di fiducia e ha la tecnica necessaria per fare questo tipo di gol.pertappeLeague. Ora pensiamo alla Premier League e poi al ritorno con il Porto, non siamo ancora in una posizione ...

Le reti di Mount e Chilwell permettono aldi superare il Porto e di ipotecare la semifinale. Finisce 0 - 2 a Siviglia per gli uomini di, che sfruttano al massimo due disattenzioni difensive dei portoghesi per piazzare i colpi ...La grande doppietta di Mbappé regala la rivincita più bella al Psg contro il Bayern Monaco, battuto in Germania per 3 - 2. Nel neutro di Siviglia è ildiad imporsi per 2 - 0 contro il Porto. A decidere la sfida i gol di Mount e Chilwell. Per Conceicao la strada verso la semifinale di Champions si fa adesso davvero ...Il Chelsea è stato letale, andandosi a prendere la vittoria ... dribblando il portiere e infilando in rete a porta vuota. Per gli uomini di Tuchel la qualificazione è a un passo.L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è intervenuto di fronte ai microfoni dei giornalisti, nel post partita di Porto–Chelsea, per commentare la prestazione dei Blues e il 2 a 0 inflitto fuori casa ...