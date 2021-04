Chelsea | Kovacic | «Porto? Attenzione | ha già eliminato la Juve…» – VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Mateoha parlato della sfida contro ilcitando anche la Juventus, eliminata dalla squadra di Conceiçao –Mateoha parlato in vista della sfida contro ilin Champions League. Le sue parole anche in relazione alla Juve. «Il sorteggio è complicato perché ilè una buona squadra. Lo abbiamo visto contro la Juventus, haun avversario forte. Hanno mostrato un grande spirito di squadra e sarà una partita difficile. Sarà dura come ogni gara di Champions League». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

...econ James e Alonso sugli esterni. Le probabili formazioni Porto (4 - 4 - 2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Gruji, Uribe, Otávio, Corona; Luis Diáz, Marega. All. Conceição(...(3 - 4 - 1 - 2) : Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho,, Marcos Alonso; Havertz, Mount; Werner. All: TuchelMateo Kovacic ha parlato in vista della sfida contro il Porto in Champions League. Le sue parole anche in relazione alla Juve. «Il sorteggio è complicato perché il Porto è una buona squadra. Lo ...In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Porto, Mateo Kovacic ha parlato così della squadra portoghese, che agli ottavi ha eliminato la Juve di Pirlo. Le parole del centrocampista del ...