“Che schifo, senza parole”. Isola dei famosi, bufera immediata su Awed per quello che è successo con la naufraga (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’Isola dei famosi continua a far discutere il comportamento di Awed. Dapprima per l’amicizia con Vera Gemma: i due si erano Isolati dal resto del gruppo. Poi dopo l’eliminazione della showgirl, lo youtuber è tornato insieme agli altri. Vera lo ha scoperto da Myrea Stabile che, eliminata nel corso di una puntata, ha avuto un’altra chance a Playa Esperanza: ha chiesto scusa al gruppo e si è detto pentito del suo comportamento. La Gemma ha chiesto: “Non era triste che ero uscita io?”. Quest’ultima le ha quindi raccontato che sì, sulle prime lo youtuber è apparso molto provato dalla sua eliminazione: “All’inizio sì, ha pianto come un disperato, poi ha chiesto scusa a tutti e ha fatto pace anche con Gilles Rocca e quindi adesso sono tutti insieme”. (Continua dopo la foto) Vera Gemma si è sfogata in confessionale dove ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’deicontinua a far discutere il comportamento di. Dapprima per l’amicizia con Vera Gemma: i due si eranoti dal resto del gruppo. Poi dopo l’eliminazione della showgirl, lo youtuber è tornato insieme agli altri. Vera lo ha scoperto da Myrea Stabile che, eliminata nel corso di una puntata, ha avuto un’altra chance a Playa Esperanza: ha chiesto scusa al gruppo e si è detto pentito del suo comportamento. La Gemma ha chiesto: “Non era triste che ero uscita io?”. Quest’ultima le ha quindi raccontato che sì, sulle prime lo youtuber è apparso molto provato dalla sua eliminazione: “All’inizio sì, ha pianto come un disperato, poi ha chiesto scusa a tutti e ha fatto pace anche con Gilles Rocca e quindi adesso sono tutti insieme”. (Continua dopo la foto) Vera Gemma si è sfogata in confessionale dove ha ...

pfmajorino : Che la #Lega sia indegna sull'omofobia dobbiamo dirlo noi. Fanno proprio schifo. - matteograndi : Orde di over ancora 80 in attesa di vaccino, commercianti sull’orlo del fallimento e le forze dell’ordine pensano c… - silvia_sb_ : Dopo le stories di ieri su Instagram di Chiara Ferragni, la nonna di Fedez, 86 anni, è stata chiamata e oggi verrà… - FilloM14 : @MoManjii Che schifo ahaha mi fa sputtanare questa scema ahahah una scena davvero patetica ahaha - ssonounclown : RT @ehitsfe: sono fan di awed e la mia personale opinione è che si deve ridimensionare un attimo e tornare in sè, non so perché si comporti… -