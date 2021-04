Che fatica la salvezza! La Strega ha un alleato per il rush finale

Leggi su anteprima24

Benevento – La salvezza è lì a portata di mano. C'è bisogno ancora di qualche sforzo per centrare l'impresa, ma il Benevento si è posto in una posizione invidiabile. Sono otto le lunghezze di vantaggio dalla terzultima piazza a nove giornate dal termine di una stagione interminabile che dura in pratica da due anni. Saranno i dettagli a fare la differenza e conterà molto quanta benzina avranno nelle gambe e nel motore le venti di serie A. Conteranno anche le motivazioni ma l'aspetto fisico, con l'arrivo del caldo, non sarà da trascurare. In quest'ottica, lapotrebbe avere un piccolo e non banale vantaggio. La formazione di Inzaghi, insieme a Crotone e Sassuolo, è quella ad aver disputato il minor numero di partite ufficiali. Trenta per l'esattezza, complice la prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. Una scoppola ...