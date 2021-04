Champions League, Vinicius meglio di Kakà: ecco il record del brasiliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, grazie alla doppietta segnata contro il Liverpool ha superato un record che apparteneva a Kakà Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021)Jr, attaccante del Real Madrid, grazie alla doppietta segnata contro il Liverpool ha superato unche apparteneva a

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Ronaldo, Dybala e Buffon, riecco la Juve. Ma che disastro Mariani e il Var! La zona - Champions è più vicina, mentre si allontana dal Napoli che pure arrivava a questa partita ... tanto erano alti il ritmo e l'intensità, ma una partita di Premier League dove il ragionamento ...

Inter, Conte: 'Vogliamo interrompere il regno della Juve' Sono straconvinto che con questo tipo di atteggiamento forse saremmo ancora in Champions League ".

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport PSG, infortunio Marquinhos: le condizioni del brasiliano Pessime notizie per il Paris Saint-Germain in occasione del match di Champions League contro il Bayern Monaco: infortunio per Marquinhos Pessime notizie per il Paris Saint-Germain in occasione del ...

Bayern Monaco-PSG, Mbappé gol lampo: il record in Champions League Bayern Monaco-PSG, Mbappé sblocca dopo due minuti e mezzo e realizza un gol da primato in Champions League. I dettagli e le curiosità Bayern Monaco-PSG, Mbappé gol lampo: il record in Champions League ...

