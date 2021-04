Champions League, Porto-Chelsea: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) È certamente il quarto di finale della UEFA Champions League meno affascinante dell’intero lotto. Di contro, però, da questa sfida uscirà una outisider delle semifinali. Il primo atto del Dragao mette di fronte due compagini arrivate, con pieno merito, a questo importante appuntamento europeo. Ecco le ultime da Porto-Chelsea con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Il meno affascinante ma il più romantico di tutti. Per una delle due squadre, infatti, si apriranno le porte inaspettate delle semifinali della Champions League, risultato impronosticabile ad inizio stagione. Il Porto si è qualificato nel girone arrivando secondo dietro al Manchester City, mentre negli ottavi di finale i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) È certamente il quarto di finale della UEFAmeno affascinante dell’intero lotto. Di contro, però, da questa sfida uscirà una outisider delle semifinali. Il primo atto del Dragao mette di fronte due compagini arrivate, con pieno merito, a questo importante appuntamento europeo. Ecco le ultime dacon le, il pronostico e latv del match. Il meno affascinante ma il più romantico di tutti. Per una delle due squadre, infatti, si apriranno le porte inaspettate delle semifinali della, risultato impronosticabile ad inizio stagione. Ilsi è qualificato nel girone arrivando secondo dietro al Manchester City, mentre negli ottavi di finale i ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - SkySport : ?? MAN CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Risultato finale ? ? #DeBruyne (19’) ? #Reus (84’) ? #Foden (88’) ? #ManCityBVB Ch… - thebettingcoach : Champions League nuovamente protagonista in un mercoledì elettrizzante! Tutto pronto per il secondo giorno dei quar… - sportli26181512 : Tutti pazzi per Haaland: il gesto del guardalinee è da vero fan: Dopo la sconfitta del Dortmund in casa del City, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Tutti pazzi per Haaland: il gesto del guardalinee è da vero fan Incluso il guardalinee della gara di Champions giocata in casa del Manchester City e vinta dalla squadra di Guardiola per 2 - 1 . Se il giovane attaccante potrebbe essere uscito dal campo un po' ...

Juventus, è Tudor l'alternativa immediata a Pirlo ... ma l'imperativo è la qualificazione alla Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Secondo il Corriere dello Sport se i bianconeri dovessero andare ko con il Napoli ...

Vinicius è in versione Real, 3-1 sul Liverpool. Il City si gode De Bruyne e Foden: 2-1 col Dortmund Il Real Madrid batte per 3-1 il Liverpool allo stadio Alfredo Di Stefano, il Manchester City fa il suo dovere ad Etihad contro il Borussia Dortmund di Haaland. Vincono le due squadre di casa ...

Pistoiese-Juventus U23, Serie C: diretta tv, streaming, pronostici, formazioni Pistoiese-Juventus U23 è un recupero valido per la 31^ giornata del girone A di serie C: diretta tv, streaming, pronostici, formazioni.

Incluso il guardalinee della gara digiocata in casa del Manchester City e vinta dalla squadra di Guardiola per 2 - 1 . Se il giovane attaccante potrebbe essere uscito dal campo un po' ...... ma l'imperativo è la qualificazione alla. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Secondo il Corriere dello Sport se i bianconeri dovessero andare ko con il Napoli ...Il Real Madrid batte per 3-1 il Liverpool allo stadio Alfredo Di Stefano, il Manchester City fa il suo dovere ad Etihad contro il Borussia Dortmund di Haaland. Vincono le due squadre di casa ...Pistoiese-Juventus U23 è un recupero valido per la 31^ giornata del girone A di serie C: diretta tv, streaming, pronostici, formazioni.