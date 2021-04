Champions League, Mbappé trascina il PSG: i transalpini vincono 3-2 in casa del Bayern. Porto-Chelsea 0-2 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Champions League, i risultati di mercoledì 7 aprile. Vittorie in trasferta di PSG e Bayern Monaco. ROMA – Champions League, i risultati di mercoledì 7 aprile. Vittorie esterne di PSG e Chelsea in casa di Bayern Monaco e Porto. Champions League, i risultati di mercoledì 7 aprile Di seguito i risultati di Champions League di mercoledì 7 aprile, sfide valide per l’andata dei quarti di finale della competizione. Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 2-3Porto-Chelsea 0-2 a Siviglia Gc Gelsenkirchen (Germania) 13/04/2011 – Champions League / Schalke 04-Inter / foto Giuseppe ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021), i risultati di mercoledì 7 aprile. Vittorie in trasferta di PSG eMonaco. ROMA –, i risultati di mercoledì 7 aprile. Vittorie esterne di PSG eindiMonaco e, i risultati di mercoledì 7 aprile Di seguito i risultati didi mercoledì 7 aprile, sfide valide per l’andata dei quarti di finale della competizione.Monaco-Paris Saint-Germain 2-30-2 a Siviglia Gc Gelsenkirchen (Germania) 13/04/2011 –/ Schalke 04-Inter / foto Giuseppe ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Zidane: 'Italia nel cuore, Juve è stata importante per me. Tornare? Chissà, vedremo' - OptaPaolo : 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in u… - tuttonapoli : Champions, spettacolo sotto la neve tra Bayern e Psg: i parigini vincono 3-2 - Theo19K : Tra pochi minuti live rossonera, ci terremo compagnia parlando del tema spinoso dei rinnovi , Milan e di Champions… -