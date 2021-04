Champions League: Mbappé piega il Bayern Monaco, il Chelsea rispetta i pronostici (Di mercoledì 7 aprile 2021) Seconda serata dei Quarti di finale di Champions League. Fuochi d'artificio a Monaco con Bayern e PSG che non hanno deluso le aspettative e dato vita ad uno spettacolo più che degno delle notti europee. Il Chelsea fatica ma rispetta i pronostici della vigilia battendo il Porto e archiviando il discorso qualificazione.Bayern Monaco-PARIS SAINT-GERMAIN 2-3Parata di stelle all'Allianz Arena di Monaco e la gara non ha deluso le aspettative. Parte a mille la compagine di Pochettino: al 3' Mbappé raccoglie un assist di Neymar e da dentro l'area infila nell'angolino. Al 28' è ancora Neymar a inventare e trovare l'imbucata per il connazionale Marquinhos che da due passi segna il 2 a 0. Al 37' riapre il match ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Seconda serata dei Quarti di finale di. Fuochi d'artificio acone PSG che non hanno deluso le aspettative e dato vita ad uno spettacolo più che degno delle notti europee. Ilfatica madella vigilia battendo il Porto e archiviando il discorso qualificazione.-PARIS SAINT-GERMAIN 2-3Parata di stelle all'Allianz Arena die la gara non ha deluso le aspettative. Parte a mille la compagine di Pochettino: al 3'raccoglie un assist di Neymar e da dentro l'area infila nell'angolino. Al 28' è ancora Neymar a inventare e trovare l'imbucata per il connazionale Marquinhos che da due passi segna il 2 a 0. Al 37' riapre il match ...

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Zidane: 'Italia nel cuore, Juve è stata importante per me. Tornare? Chissà, vedremo' - OptaPaolo : 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in u… - matteoselli : RT @AweSimo8: Gol segnati all’Allianz Arena durante l’edizione 2020/21 dell’UEFA Champions League Neymar da Silva Santos Júnior: 0 Marcol… - bambo_johnson : UEFA CHAMPIONS LEAGUE Bayern Munich 2 - 3 PSG FC Porto 0 - 2 Chelsea Full time score -