Champions League, in campo alle 21: le formazioni ufficiali di Bayern-PSG e Porto-Chelsea

alle 21.00 andranno in scena le prime due sfide valide per i quarti di finale di Champions League: Chelsea-Porto e Bayern-Chelsea.

Le formazioni ufficiali dei due match.

Bayern Monaco-PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Pochettino

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Fonseca: "Basta errori, con l'Ajax gara perfetta" ... avversario nei quarti di finale di Europa League. Il tecnico giallorosso sa di giocarsi molto dopo aver perso terreno in campionato dalla zona Champions ma sente la squadra dalla sua parte: "E' ...

Diretta/ Juventus Napoli (risultato 1 - 0) streaming: Cuadrado calcia addosso a Meret ... sesto risultato utile consecutivo e questa partita potrebbe essere il crocevia decisivo per il ritorno in Champions League, obiettivo stagionale fondamentale per i partenopei. PROBABILI FORMAZIONI ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Porto-Chelsea, le formazioni ufficiali: Uribe e Werner titolari Sarà sempre vista come la sfida come le vecchie squadre di Josè Mourinho, ma ora Porto contro Chelsea è 'solamente' un quarto di finale di Champions League, sfida che potrebbe portare in semifinale la ...

Real Madrid, Asensio dà il via alla mobilitazione online contro il sessismo nel calcio La vittoria per 3 a 1 del Real Madrid contro il Liverpool ha certificato, per l’ennesima volta, lo stato di esaltazione che le Merengues vivono quando sentono la musichetta che introduce i match di ...

