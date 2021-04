Champions League, dominio Chelsea e festival del gol tra Bayern Monaco e PSG: il riepilogo della serata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chelsea e PSG escono vittoriose contro Porto e Bayern Monaco.In scena una nuova notte di incontri europei, con due big match che hanno tenuti incollati ai teleschermi tutti gli appassionati. Affascinanti e piene di spettacolo - per storia recente e non solo - sia la sfida tra Chelsea e Porto che la super gara tra Bayern Monaco e PSG. Entrambi gli incontri hanno regalato tantissime emozioni, emanando verdetti più o meno decisivi per quanto concerne la qualificazione alle semifinali della Champions League.Bayern Monaco-PSGConfronto spettacolare e molto più equilibrato, invece, quello andato in scena all'Allianz Arena tra bavaresi e transalpini, con entrambe le squadre che non si sono risparmiate per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021)e PSG escono vittoriose contro Porto e.In scena una nuova notte di incontri europei, con due big match che hanno tenuti incollati ai teleschermi tutti gli appassionati. Affascinanti e piene di spettacolo - per storia recente e non solo - sia la sfida trae Porto che la super gara trae PSG. Entrambi gli incontri hanno regalato tantissime emozioni, emanando verdetti più o meno decisivi per quanto concerne la qualificazione alle semifinali-PSGConfronto spettacolare e molto più equilibrato, invece, quello andato in scena all'Allianz Arena tra bavaresi e transalpini, con entrambe le squadre che non si sono risparmiate per ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Zidane: 'Italia nel cuore, Juve è stata importante per me. Tornare? Chissà, vedremo' - OptaPaolo : 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in u… - Christi83013660 : RT @SkySport: ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ? #Mbappé (68’)… - tuttonapoli : Champions, spettacolo sotto la neve tra Bayern e Psg: i parigini vincono 3-2 -