Champions League | Bayern Monaco-PSG 0-0 | Porto-Chelsea 0-0 LIVE

(Di mercoledì 7 aprile 2021), il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile. In campo. ROMA –, il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile.-PSG il big match,impegnato sul campo del, i risultati di mercoledì 7 aprile Di seguito i risultati didi mercoledì 7 aprile, sfide valide per l’andata dei quarti di finale della competizione.-Paris Saint-Germain 0-00-0 Gc Gelsenkirchen (Germania) 13/04/2011 –...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - SPress24 : Champions League, Bayern Monaco-PSG: Le Formazioni Ufficiali - repubblica : ?? Champions League, segui in diretta Bayern Monaco-Psg e Porto-Chelsea - RedazioneFM : #UCL: #BayernPsg in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

TORINO - La Juve risorge e si rilancia prepotentemente in zona, battendo 2 - 1 il Napoli nel famigerato recupero della 3ª giornata: decidono le reti di Ronaldo al 10' e il ritorno al gol di Dybala nella ripresa, poco dopo il suo ritorno in campo. ...Le formazioni ufficiali di Porto Chelsea match valido per l'andata dei quarti di finale di: le scelte degli ...Risultati quarti Champions League: gli aggiornamenti in diretta sulle sfide d'andata dei quarti della massima competizione europea per club ...Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Mancini ha presentato la sfida contro l'Ajax: Delusi dagli ultimi risultati? “Domani c’è una grandissima partita, siamo concentrati ...