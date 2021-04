Cerca nel dark web un sicario che gli sfregi con l’acido la ragazza: chi è il 40enne lombardo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un thriller: sullo sfondo di una relazione finita, l’ideazione di un delitto, la riCerca di un sicario nel dark Web per fare del male alla ex fidanzata. E il pagamento della commissione in Bitcoin. La realtà, invece, mostra l’ennesima storia di un uomo che pensa di poter distruggere una donna perché non accetta la fine della loro storia. E’ stato individuato dalla Polizia Postale il 40enne lombardo mandante del grave delitto. Attraverso un intermediario aveva già effettuato il primo di alcuni pagamenti in Bitcoin. La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma. Chi è il mandante dell’orrida “commissione” Quarantenne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda. E’ ora agli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un thriller: sullo sfondo di una relazione finita, l’ideazione di un delitto, la ridi unnelWeb per fare del male alla ex fidanzata. E il pagamento della commissione in Bitcoin. La realtà, invece, mostra l’ennesima storia di un uomo che pensa di poter distruggere una donna perché non accetta la fine della loro storia. E’ stato individuato dalla Polizia Postale ilmandante del grave delitto. Attraverso un intermediario aveva già effettuato il primo di alcuni pagamenti in Bitcoin. La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma. Chi è il mandante dell’orrida “commissione” Quarantenne, esperto informatico, funzionario di una grande azienda. E’ ora agli ...

