C’erano una volta le due locomotive d’Europa: la parabola discendente di Lombardia e Germania (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quella sera sulla facciata del Palazzo della Regione fu fatta proiettare una scritta a caratteri cubitali: “La Lombardia vince”. Era martedì 24 giugno 2019: a Losanna, in Svizzera, il Comitato Internazionale Olimpico aveva appena assegnato a Milano e Cortina l’organizzazione dei Giochi invernali del 2026. Scene di giubilo sotto la Madonnina, persino gli altoparlanti sugli autobus Atm avevano comunicato la notizia in tempo reale ai passeggeri: “Tutti pronti a scendere in pista!”. Ancora pervasa dall’inebriante successo dell’Expo, Milano vedeva all’orizzonte un’altra opportunità di crescita e sviluppo. Il meritato suggello a un momento d’oro. Tra i più entusiasti c’era ovviamente il sindaco Beppe Sala: “Cominceremo a lavorare subito, alla milanese”, annunciava compiaciuto. E giù applausi. A volte, però, la vita ti prende in contropiede. Esattamente un anno dopo quella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quella sera sulla facciata del Palazzo della Regione fu fatta proiettare una scritta a caratteri cubitali: “Lavince”. Era martedì 24 giugno 2019: a Losanna, in Svizzera, il Comitato Internazionale Olimpico aveva appena assegnato a Milano e Cortina l’organizzazione dei Giochi invernali del 2026. Scene di giubilo sotto la Madonnina, persino gli altoparlanti sugli autobus Atm avevano comunicato la notizia in tempo reale ai passeggeri: “Tutti pronti a scendere in pista!”. Ancora pervasa dall’inebriante successo dell’Expo, Milano vedeva all’orizzonte un’altra opportunità di crescita e sviluppo. Il meritato suggello a un momento d’oro. Tra i più entusiasti c’era ovviamente il sindaco Beppe Sala: “Cominceremo a lavorare subito, alla milanese”, annunciava compiaciuto. E giù applausi. A volte, però, la vita ti prende in contropiede. Esattamente un anno dopo quella ...

matteograndi : È vero c’erano pessimo infiltrati. Ma delegittimare una protesta dolorosa e sacrosanta con questa superficialità e… - ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - PotereaiSith : @Corriere Ma a qualcuno in questo Paese interessa ancora l'opinione di Aldo #Grasso? Della sua opinione 'non me ne… - giomo2 : RT @FBiasin: Ho visitato un sito archeologico. C’erano manufatti in metallo a forma di disco, sbarre orizzontali, corde, cerchi in legno e… - DinDjarin91 : RT @FBiasin: Ho visitato un sito archeologico. C’erano manufatti in metallo a forma di disco, sbarre orizzontali, corde, cerchi in legno e… -