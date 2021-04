Centro vaccinale all' ospedale | manca solo l' ok dell' Asur | ' É perfetto | qui c' è anche il magazzino delle dosi anti Covid'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) FOSSOMBRONE - 'Stiamo lavorando insieme al sindaco perché l'attivi ilvaccinazioninell'di Fossombrone , speriamo che non ci sia bisogno di ricorrere in termini ...

Advertising

CarloCalenda : Due cose che funzionano. Centro vaccinale auditorium e servizio @taxiroma3570 gratuito per ottantenni. Visti oggi i… - zaiapresidente : ??? Debutta domani il più grande centro di vaccinazioni del Veneto con una “portata” anche di 2.800 somministrazio… - MetaErmal : Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale di #Brescia. Niente, non ce la facciamo. - anitecassinform : RT @Confindustria: Il centro congressi della sede nazionale di Confindustria a Roma diventerà un hub vaccinale della @RegioneLazio. Confind… - pettymagpie : Stamattina devo andare al centro vaccinale con Matre. Ho un po' di ansietta. Speròm -

Ultime Notizie dalla rete : Centro vaccinale

LeccoToday

...con le rassicurazioni del Governo sulla rapida ed efficiente evoluzione della campagna'. In conclusione, osservando, ogni mese, le indagini rapide sulla produzione industriale del...Destra,e sinistra: nessuna distinzione, tutti vogliono continuare a usare le banche ... pensavate che Mario Draghi fosse stato imposto dal Quirinale per sovrintendere alla campagnao ...Gli over 80 “dimenticati”, secondo il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso ... DOSI «Sono state 7.600 le persone vaccinate a Pasqua nei 27 centri attivi», precisa la direzione ...Aspetta che arrivi il turno per ricevere il vaccino. Ma la somministrazione è in ritardo. Almeno di un’ora e mezzo. Per l’Asl Toscana centro la colpa è da cercare nel troppo tempo necessario ...