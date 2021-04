Centri per l’impiego, 11.600 assunzioni per rilanciare il lavoro (all’Anpal salta Parisi) (Di mercoledì 7 aprile 2021) all’Anpal salta il direttore Domenico Parisi. Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, convocherà a breve un tavolo per la riforma accelerata delle politiche attive. Si punta soprattutto a rafforzare le strutture pubbliche dei Centri per l’impiego Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021)il direttore Domenico Parisi. Il ministro del, Andrea Orlando, convocherà a breve un tavolo per la riforma accelerata delle politiche attive. Si punta soprattutto a rafforzare le strutture pubbliche deiper

AstraZeneca, raccomandazione uso per over 60. Sì a seconda dose. Ora l'ordinanza. Ema: 'Casi trombosi sono rarissimi' ...le categorie prioritarie alle quali finora è stato riservato ? 'Al momento non ci sono elementi per ...che neanche troppo sottotraccia si sta diffondendo e che porta gli italiani a disertare i centri ...

Centri per l’impiego, 11.600 assunzioni per rilanciare il lavoro Corriere della Sera Genova, al via le somministrazioni notturne nel polo vaccinale di San Benigno Il governatore Toti durante la visita Il centro vaccinale di San Benigno, gestito da Casa della salute, sarà attivo dalle 8 del mattino alle 2 di notte, per 18 ore continuative, suddivise su 3 turni ...

Stirpe (Confindustria): aziende pronte a vaccinare i dipendenti «La firma del protocollo con il governo prova di responsabilità delle parti sociali, supporteremo le piccole imprese, unico limite la scarsità dei vaccini» ...

