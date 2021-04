C’è chi specula sui vaccini e chi annienta le imprese già deboli. Così opera il neoliberismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sistema economico patologico, predatorio e incostituzionale del neoliberismo presenta i suoi caratteri peggiori e antisociali proprio in questo momento di crisi nel quale al principio della concorrenza dovrebbe sostituirsi quello della solidarietà. L’esempio più eclatante di questa insopportabile distorsione economica è dato dalla Serbia, la quale, dopo essersi approvvigionata di molti tipi di vaccini, li offre in vendita a chiunque voglia recarsi a Belgrado, scegliendo il vaccino preferito e, ovviamente, pagando l’importo del viaggio, del soggiorno e del vaccino stesso. A mio avviso si tratta di una vera e propria speculazione sui farmaci, possibile solo in un regime economico sbagliato come quello attuale. Sul piano europeo inoltre si è sviluppata una lotta concorrenziale su chi riesce ad immunizzare per primo i propri cittadini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sistema economico patologico, predatorio e incostituzionale delpresenta i suoi caratteri peggiori e antisociali proprio in questo momento di crisi nel quale al principio della concorrenza dovrebbe sostituirsi quello della solidarietà. L’esempio più eclatante di questa insopportabile distorsione economica è dato dalla Serbia, la quale, dopo essersi approvvigionata di molti tipi di, li offre in vendita a chiunque voglia recarsi a Belgrado, scegliendo il vaccino preferito e, ovviamente, pagando l’importo del viaggio, del soggiorno e del vaccino stesso. A mio avviso si tratta di una vera e propriazione sui farmaci, possibile solo in un regime economico sbagliato come quello attuale. Sul piano europeo inoltre si è sviluppata una lotta concorrenziale su chi riesce ad immunizzare per primo i propri cittadini, ...

Advertising

LucaBizzarri : Un tempo, il mio era un mestiere da disadattati. Ora c’è chi, per mangiare, deve scrivere che domani nevicherà, mor… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani sarà importante, ma non decisiva. Si affrontano due squadre con gli stessi obiettivi e… - borghi_claudio : @MauMilano Non farei un buon servizio a chi aspetta quei soldi a scriverle una cifra perchè vorrebbe dire avere que… - MamminaLa : @saarabarbero Pensa che c'è chi non sa nemmeno cosa sia il sarcasmo... ???? - Beate721 : @aleaus81 La verità non è per tutti...per fortuna c'è chi tenta di spiegarla sempre in buona fede e onestà. Grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è chi Insigne fove 'o meglio 'ncampo - ilNapolista IlNapolista