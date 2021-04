Castellammare, sacerdote chiede alle donne di non denunciare i mariti per le violenze subite (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fanno scalpore i post di Facebook di Monsignor Antonio Michele Crociata, sacerdote di Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani), che invita le donne a non denunciare abusi e violenze. Per il sacerdote sarebbe “esagerato” il post con il quale un giornalista dell’Ansa incoraggia le donne vittime di abusi a chiamare il 1522, numero d’emergenza operativo in tutta Italia 24 ore su 24. Il giornalista che incoraggia a denunciare “Tra marito e moglie… può capitare”. Così il prete siciliano minimizza la complessità e la gravità del tema della violenza domestica subita dalle donne. Come racconta Repubblica, all’indomani della condanna all’ergastolo di Antonino Borgia, l’imprenditore di Partinico accusato di aver ucciso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fanno scalpore i post di Facebook di Monsignor Antonio Michele Crociata,didel Golfo (in provincia di Trapani), che invita lea nonabusi e. Per ilsarebbe “esagerato” il post con il quale un giornalista dell’Ansa incoraggia levittime di abusi a chiamare il 1522, numero d’emergenza operativo in tutta Italia 24 ore su 24. Il giornalista che incoraggia a“Tra marito e moglie… può capitare”. Così il prete siciliano minimizza la complessità e la gravità del tema della violenza domestica subita d. Come racconta Repubblica, all’indomani della condanna all’ergastolo di Antonino Borgia, l’imprenditore di Partinico accusato di aver ucciso ...

