(Di mercoledì 7 aprile 2021): “si. A oggi, dopo tutto quello che è successo, i protocolli non sono stati ancora cambiati” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale, per parlare, tra l’altro, della match di questa sera, gara che lui avrebbe fatta disputare ad. Queste le sue parole: SU VERRATTI DI NUOVO POSITIVO AL COVID “Verratti di nuovo positivo? Non è impossibile essere ricontagiati: se il contagio è stato lieve anche gli anticorpi saranno pochi, quindi è facile ricascarci. Chi ha una carica anticorpale più alta avrà una protezione più lunga. A livello ...

Advertising

Enzovit : Castellacci: 'Juventus-Napoli? Avrei preferito si giocasse a ottobre'' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Castellacci: 'Juventus-Napoli? Avrei preferito si giocasse ad ottobre, ad oggi, dopo tutto quello che è s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Castellacci: 'Juventus-Napoli? Avrei preferito si giocasse ad ottobre, ad oggi, dopo tutto quello che è s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Castellacci: 'Juventus-Napoli? Avrei preferito si giocasse ad ottobre, ad oggi, dopo tutto quello che è s… - napolimagazine : IL COMMENTO - Castellacci: 'Juventus-Napoli? Avrei preferito si giocasse ad ottobre, ad oggi, dopo tutto quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Castellacci Juventus

GonfiaLaRete

L'ex responsabile medico della Nazionale italiana, Enrico, avverte sulle conseguenze del Covid - 19 nei giocatori ai microfoni di Rai Radio 1. "... "Si sapeva che dopo- Napoli si ...... ha detto. 'Per questa ragione sono necessari accertamenti approfonditi. Il Covid ... 'La questione dei rinvii delle partite per Covid? Si sapeva che dopo- Napoli si sarebbe ...Alla trasmissione radiofonica di Radio Marte, "Si gonfia la rete" è intervenuto il dottor Castellacci, ex medico della Nazionale italiana.Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio, è intervenuto in queste ore a Rai Radio1 Sport. "Le conseguenze del COVID ...