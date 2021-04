Caso Pipitone: è stato rivelato l’esito del DNA e la vera famiglia di Olesya Rostova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo scrittore Matteo Grimaldi ha svelato la verità su Olesya Rostova e sulla sua famiglia biologica Oggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19, le ultime notizie sul Caso Denise Pipitone, che pare concluso. La scorsa notte, infatti, lo scrittore Matteo Grimaldi ha svelato che Olesya Rostova, in realtà, non è Denise, figlia scomparsa di Piera Maggio. Sembrerebbe che Olesya abbia conosciuto la sorella biologica Anastasia negli studi del programma russo. “Siamo alla fine. Mi sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta“, ha esordito così Grimaldi in un suo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo scrittore Matteo Grimaldi ha svelato la verità sue sulla suabiologica Oggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19, le ultime notizie sulDenise, che pare concluso. La scorsa notte, infatti, lo scrittore Matteo Grimaldi ha svelato che, in realtà, non è Denise, figlia scomparsa di Piera Maggio. Sembrerebbe cheabbia conosciuto la sorella biologica Anastasia negli studi del programma russo. “Siamo alla fine. Mi sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti la storia die Denise. Penso di poter dire che abbiamo una risposta“, ha esordito così Grimaldi in un suo ...

Advertising

pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultimissime notizie sul caso Denise Pipitone. Queste le pa… - danisailor7 : RT @CdT_Online: Quante persone scompaiono ogni anno in Svizzera? E quante sono ritrovate? Il caso di Denise Pipitone ha riacceso sui media… - CdT_Online : Quante persone scompaiono ogni anno in Svizzera? E quante sono ritrovate? Il caso di Denise Pipitone ha riacceso su… - romi_andrio : RT @fanpage: Il caso #DenisePipitone ha monopolizzato il sistema televisivo italiano, tanto da far dimenticare le proteste di #Montecitorio… -