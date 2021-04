Caso Martina Rossi, pg chiede 3 anni: "Fu tentato stupro di gruppo" (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo e prescrizione per la morte conseguente ad altro reato. E' questa la richiesta di condanna formulata dal sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini al termine della requisitoria nel processo bis sulla morte della studentessa ventenne Martina Rossi di Genova nei confronti di Alessandro Albertoni, 28 anni, e Luca Vanneschi, 29 anni, entrambi residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo). La Cassazione ha, infatti, annullato la duplice assoluzione lo scorso 21 gennaio e ora sono per la seconda volta al giudizio dei giudici d'appello con l'accusa di tentato stupro. Albertoni e Vanneschi sono imputati di tentata violenza sessuale nei confronti di Martina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Tredi reclusione per tentata violenza sessuale die prescrizione per la morte conseguente ad altro reato. E' questa la richiesta di condanna formulata dal sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini al termine della requisitoria nel processo bis sulla morte della studentessa ventennedi Genova nei confronti di Alessandro Albertoni, 28, e Luca Vanneschi, 29, entrambi residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo). La Cassazione ha, infatti, annullato la duplice assoluzione lo scorso 21 gennaio e ora sono per la seconda volta al giudizio dei giudici d'appello con l'accusa di. Albertoni e Vanneschi sono imputati di tentata violenza sessuale nei confronti di...

