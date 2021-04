Caso Mario Biondo, i consulenti della famiglia: “Non era solo un casa la notte della morte” (Di mercoledì 7 aprile 2021) 7 aprile 2021 – morte Mario Biondo news. Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano ritrovato impiccato il 30 maggio 2013 a Madrid. La famiglia di Biondo, che non ha mai creduto all’ipotesi di suicidio (confermata da tre autopsie), ha affidato delle verifiche a un team di esperti statunitensi. Lo studio sui dispositivi elettronici della vittima rivela che Mario Biondo non era solo in casa la notte della sua morte. Le indagini sui dispositivi elettronici Il nuovo dato arriva da Emme Team, un gruppo di consulenza legale e para-legale italo-americano che ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) 7 aprile 2021 –news. Svolta nelle indagini sulladi, il cameraman palermitano ritrovato impiccato il 30 maggio 2013 a Madrid. Ladi, che non ha mai creduto all’ipotesi di suicidio (confermata da tre autopsie), ha affidato delle verifiche a un team di esperti statunitensi. Lo studio sui dispositivi elettronicivittima rivela chenon erainlasua. Le indagini sui dispositivi elettronici Il nuovo dato arriva da Emme Team, un gruppo di consulenza legale e para-legale italo-americano che ...

Advertising

Misdea_ : la nostra Giustizia Italiana è penosa, ma quella Spagnola fa MERDA da tutte le parti! Caso Mario Biondo… - rubenslulli : RT @Emilystellaemi2: LA VERITÀ DEVE USCIRE Mario Biondo non era solo quando morì, svolta nel caso del cameraman trovato impiccato in Spagna… - Emilystellaemi2 : RT @Emilystellaemi2: LA VERITÀ DEVE USCIRE Mario Biondo non era solo quando morì, svolta nel caso del cameraman trovato impiccato in Spagna… - Emilystellaemi2 : RT @Emilystellaemi2: FINALMENTE ???? Caso Mario Biondo, nuova svolta nelle indagini: “La sera del decesso non era solo in casa” https://t… - marzo7paolo : RT @GabSantorock: La morte di #MarioPaciolla, dipendente dell’ONU in #Colombia, avvenuta in circostanze da indagare, è una ferita non sutur… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mario Sms, stipendi e bugie: come Petrachi ha vinto la causa contro la Roma ... perché come ho sempre detto a Mario (il suo agente Giuffredi, ndr) ti reputo una persona vera'. E ... C'è poi il caso dell'intervista concessa a Sky a giugno 2020, ma andata in onda dopo quattro giorni ...

Draghi elogia la Libia sui migranti. La Sinistra e mezzo Pd insorgono. L'accusa al premier: peggio di Minniti e simile a Berlusconi Ieri a Tripoli, nel corso del bilaterale con il primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba , Mario ... come del resto emerso sia nel traffico di esseri umani che nel caso dei pescatori siciliani ...

Casa e libertà di movimento sono diritti ora e dopo la pandemia Con il “Piano casa” Renzi–Lupi, di fatto ... (architetta), Matteo Orfini (deputato), Massimo Pasquini (Segretario nazionale Unione Inquilini), Mario Podeschi (assessore Politiche sociali- Municipio 5) ...

Covid, muore a 68 anni quindici giorni dopo la madre SCARLINO. Soltanto 15 giorni fa a morire di Covid era stata Ilda Laino, follonichese di 91 anni e ieri il virus ha ucciso anche suo figlio Mario De Lio, 68 anni, residente nelle campagne del Puntone.

... perché come ho sempre detto a(il suo agente Giuffredi, ndr) ti reputo una persona vera'. E ... C'è poi ildell'intervista concessa a Sky a giugno 2020, ma andata in onda dopo quattro giorni ...Ieri a Tripoli, nel corso del bilaterale con il primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba ,... come del resto emerso sia nel traffico di esseri umani che neldei pescatori siciliani ...Con il “Piano casa” Renzi–Lupi, di fatto ... (architetta), Matteo Orfini (deputato), Massimo Pasquini (Segretario nazionale Unione Inquilini), Mario Podeschi (assessore Politiche sociali- Municipio 5) ...SCARLINO. Soltanto 15 giorni fa a morire di Covid era stata Ilda Laino, follonichese di 91 anni e ieri il virus ha ucciso anche suo figlio Mario De Lio, 68 anni, residente nelle campagne del Puntone.