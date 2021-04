Caso Denise Pipitone | mistero risolto | reso noto il risultato del test

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Olesya – Solonotizie24Sono stati giorni molto intensi per la famiglia die anche per la giovane Olesya Rostova che con un appello pubblico al programma Lasciali parlare aveva detto di essere alla ricerca dei suoi genitori biologici. Nel corso delle ultime ore, però, ecco che arriva la verità suldel DNA che lascia tutti sotto shock. Ilrelativo alla sparizione dinegli anni ha sempre catturato l’attenzione dei media italiani e non solo, dato che Piera Maggio non si è mai arresa nel cercare la propria figlia. Vedere la giovane Olesya ha acceso le caute speranze della Maggio, ma anche quelle degli italiani che speravano di poter assistere in un lieto fine della tragica vicende e ...