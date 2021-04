Caso Denise Pipitone: è arrivato il comunicato ufficiale dell’avvocato e di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone. «Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni Caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti». Lo dice all'Ansa l'avvocato Giacomo Frazzitta che parla anche a nome di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. «Si è preferito accelerare i tempi di verifica - prosegue l'avvocato Frazzitta - seguendo i contatti in via privata con l'avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi ed, invece, si reputava ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è. «Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno die Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di. Oggi abbiamo, in ogniritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti». Lo dice all'Ansa l'avvocato Giacomo Frazzitta che parla anche a nome di, la mamma di. «Si è preferito accelerare i tempi di verifica - prosegue l'avvocato Frazzitta - seguendo i contatti in via privata con l'avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi ed, invece, si reputava ...

