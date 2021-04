Caso Denise: legale madre, ‘siamo dispiaciuti che gruppo sanguigno Olesya sia diverso’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Siamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise. Era un passaggio fondamentale da fare”. Così l’avvocato Giacomo Frazzitta intervenendo alla trasmissione russa che ha confermato che Olesya non è Denise Pipitone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Siamo veramenteche ildinon sia quello di. Era un passaggio fondamentale da fare”. Così l’avvocato Giacomo Frazzitta intervenendo alla trasmissione russa che ha confermato chenon èPipitone. L'articolo CalcioWeb.

