Caso Denise: legale madre, 'parleremo solo dopo la trasmissione russa, mai parlato con nessuno' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "Al momento non posso dire nulla, parleremo dopo la trasmissione che andrà in onda sulla tv russa. Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non ho mai parlato con nessuno sull'esito dell'esame del sangue". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Nel pomeriggio si era sparsa la voce di una sua dichiarazione in cui avrebbe detto che la giovane Olesya non sarebbe Denise Pipitone. "Impossibile - spiega - io non ho parlato con nessuno. Stiamo aspettando la messa in onda su Primo Canale in Russia. Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "Al momento non posso dire nulla,lache andrà in onda sulla tv. Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non ho maiconsull'esito dell'esame del sangue". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giacomo Frazzitta,delladiPipitone, la bambina di 4 anni scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Nel pomeriggio si era sparsa la voce di una sua dichiarazione in cui avrebbe detto che la giovane Olesya non sarebbePipitone. "Impossibile - spiega - io non hocon. Stiamo aspettando la messa in onda su Primo Canale in Russia. Ho ...

Denise Pipitone, l'avvocato non ci crede più: "Ho sempre pensato che non fosse Olesya" ...è Olesya Rostova? L'avvocato dei Pipitone parteciperà alla trasmissione della tv russa Denise ... E lo stesso Frazzitta, irritato "dalla tecnica della Tv russa di trasformare il caso in un fenomeno da ...

'Olesya non è Denise': ma il legale di Piera Maggio smentisce lo scoop di Fanpage ... Giacomo Frazzitta, conferma a Fanpage.it che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bambina ...il legale - a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche ...

Esami arrivati in Italia. Oggi la verità da Mosca. Sarà davvero Denise? Alla fine, un contatto dalla Russia è arrivato. E così l'avvocato Giacomo Frazzitta ha accettato di partecipare al programma russo «Lasciali parlare» della tv russa Tv1 deciso a cavalcare l'onda e ric ...

Denise Pipitone, Olesya Rostova e la ricerca dello scoop a tutti i costi Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020. Denise Pipitone era una bambina di 4 anni quando il 1 settembre del 2004 è scomparsa dalla sua casa di Mazara del Vallo. Da allora la madre Piera ...

