Caso Denise: legale madre a tv russa, ‘Piera Maggio non c’è perché in convalescenza’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Piera Maggio non si è potuta collegare perché è in convalescenza dopo avere subito un intervento”. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Frazzitta collegato via Skype con la trasmissione russa che sta andando in onda sul primo canale russo per svelare se la giovane Olesya è davvero Denise Pipitone, Tra poco si dovrebbe svelare il mistero. Anche se secondo indiscrezioni la giovane russa non dovrebbe essere la bimba sparita nel nulla il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Pieranon si è potuta collegareè in convalescenza dopo avere subito un intervento”. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Frazzitta collegato via Skype con la trasmissioneche sta andando in onda sul primo canale russo per svelare se la giovane Olesya è davveroPipitone, Tra poco si dovrebbe svelare il mistero. Anche se secondo indiscrezioni la giovanenon dovrebbe essere la bimba sparita nel nulla il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo. L'articolo CalcioWeb.

