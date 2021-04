**Caso Denise: legale madre a tv russa, ‘ora sarà la Procura ad occuparsene’** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Adesso sarà la Procura di Marsala ad occuparsene”. Così l’avvocato Giacomo Frazzitta alla tv russa dopo la conferma che il gruppo sanguigno della ragazza russa, Olesya, non corrisponde a quello di Denise Pipitone. Questa mattina il legale ha portatoe la documentazione ai magistrati. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Adessoladi Marsala ad occuparsene”. Così l’avvocato Giacomo Frazzitta alla tvdopo la conferma che il gruppo sanguigno della ragazza, Olesya, non corrisponde a quello diPipitone. Questa mattina ilha portatoe la documentazione ai magistrati. L'articolo CalcioWeb.

