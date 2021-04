Cashback, respinta la mozione di Fdi per sospenderlo. Passa il testo della maggioranza che impegna il governo a “correggerlo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nessun impegno per il governo affinché venga sospeso il Cashback, ma una più generica correzione all’orizzonte. Il Senato ha respinto la mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiedeva di mettere la parola fine sul programma ‘a premi’ per incentivare l’uso della moneta elettronica destinando al tessuto produttivo i 5 miliardi stanziati, approvata invece quella di maggioranza che punta il dito contro le “criticità” emerse chiedendo un “monitoraggio” del programma per adottare “provvedimenti correttivi”. Secca la bocciatura di Palazzo Madama al testo di Fdi che ha ottenuto 114 no, 20 sì e 89 astensioni. L’ordine del giorno della maggioranza è invece stato approvato con 190 voti favorevoli, 20 no e 13 senatori che si sono astenuti. In quest’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nessun impegno per ilaffinché venga sospeso il, ma una più generica correzione all’orizzonte. Il Senato ha respinto lapresentata da Fratelli d’Italia che chiedeva di mettere la parola fine sul programma ‘a premi’ per incentivare l’usomoneta elettronica destinando al tessuto produttivo i 5 miliardi stanziati, approvata invece quella diche punta il dito contro le “criticità” emerse chiedendo un “monitoraggio” del programma per adottare “provvedimenti correttivi”. Secca la bocciatura di Palazzo Madama aldi Fdi che ha ottenuto 114 no, 20 sì e 89 astensioni. L’ordine del giornoè invece stato approvato con 190 voti favorevoli, 20 no e 13 senatori che si sono astenuti. In quest’ultimo ...

