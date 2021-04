Cashback ormai al capolinea: dal prossimo anno si cambia così (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Cashback supera la mina di Fratelli d?Italia al Senato, che chiedeva d?interrompere il programma a favore dei pagamenti digitali voluto da Giuseppe Conte, ma va comunque incontro a un... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilsupera la mina di Fratelli d?Italia al Senato, che chiedeva d?interrompere il programma a favore dei pagamenti digitali voluto da Giuseppe Conte, ma va comunque incontro a un...

Advertising

ideadestra_ : @Lamp__1 @fattoquotidiano Con il 60% esercizi commerciali chiusi, ci sembra giusto Tempistica perfetta per combatte… - Rita_Cavallaro : Respinta la mozione di #fratelliditalia per sospendere il #cashback e destinare quei fondi per i #ristori. La #Lega… - Pedro69280970 : RT @carettamc11: #Draghi sospenda l'inutile misura del #cashback e impieghi i 5 miliardi risparmiati per sostenere le nostre imprese ormai… - marisavillani : RT @carettamc11: #Draghi sospenda l'inutile misura del #cashback e impieghi i 5 miliardi risparmiati per sostenere le nostre imprese ormai… - EnricoPirro : RT @carettamc11: #Draghi sospenda l'inutile misura del #cashback e impieghi i 5 miliardi risparmiati per sostenere le nostre imprese ormai… -