Casartigiani incontra il sindaco Melucci Avviato il confronto per sostenere le imprese locali

Una delegazione di Casartigiani Taranto, nella mattina di martedì 6 aprile, ha incontrato il sindaco Rinaldo Melucci. All'incontro, svoltasi in videoconferenza, erano presenti anche gli assessori comunali Fabrizio Manzulli (Sviluppo economico) e Gianni Cataldino (Polizia Locale). Il segretario provinciale dell'associazione Stefano Castronuovo ed i rappresentanti dei settori "Servizi alla persona", "ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande" hanno espresso profonda preoccupazione per la tenuta delle loro attività a causa del perdurare della crisi economica causata dall'emergenza pandemica in corso. «L'anno 2020 e questo primo semestre del 2021 hanno portato a cambiamenti epocali nell'economia globale e in quella locale. – riferisce Castronuovo – Le aziende artigiane hanno momentaneamente retto ma con danni ...

