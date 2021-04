Carolyn Smith dalla parte di Alessandra Celentano: “L’unica che difende il vero ballo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La fama da cattiva di Alessandra Celentano infastidisce Carolyn Smith che prende le sue difese e ovviamente lo fa dall’alto della sua professionalità. Non c’è bisogna di spiegare che la Smith è ballerina, coreografa e anche giurata di Ballando con le Stelle, ha quindi tutte le competenze per dire la sua sulla prof di Amici. Per molti la Celentano è la cattiva del talent show condotto di Maria De Filippi, in ogni puntata trova sempre il modo di pungere gli allievi che non sono di suo gradimento e non solo loro. Amici è nella fase del serale, i ragazzi si esibiscono su un palco che non è semplice, la severità di Alessandra Celentano spesso anche a casa arriva in modo forte, eccessivo. Per Carolyn Smith non è così e sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) La fama da cattiva diinfastidisceche prende le sue difese e ovviamente lo fa dall’alto della sua professionalità. Non c’è bisogna di spiegare che laè ballerina, coreografa e anche giurata di Ballando con le Stelle, ha quindi tutte le competenze per dire la sua sulla prof di Amici. Per molti laè la cattiva del talent show condotto di Maria De Filippi, in ogni puntata trova sempre il modo di pungere gli allievi che non sono di suo gradimento e non solo loro. Amici è nella fase del serale, i ragazzi si esibiscono su un palco che non è semplice, la severità dispesso anche a casa arriva in modo forte, eccessivo. Pernon è così e sul ...

