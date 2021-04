Cargo olandese in difficoltà tra onde altissime, il salvataggio con gli elicotteri della guardia costiera norvegese è spettacolare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una nave Cargo olandese è andata alla deriva a causa del mare grosso mentre era diretta in Norvegia e ha dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi. Quattro delle 12 persone della ciurma si sono dovute lanciare in mare per essere recuperate, mentre le altre otto sono state prelevate dal ponte dalla guardia costiera norvegese. Lo spettacolare intervento è stato ripreso dagli elicotteri e dalle body cam dei soccorritori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una naveè andata alla deriva a causa del mare grosso mentre era diretta in Norvegia e ha dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi. Quattro delle 12 personeciurma si sono dovute lanciare in mare per essere recuperate, mentre le altre otto sono state prelevate dal ponte dalla. Lointervento è stato ripreso daglie dalle body cam dei soccorritori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

