Capela | stoppata mostruosa su Zion | Atlanta batte New Orleans | gli highlights

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le immagini della vittoria 123 - 107 degliHawks sui NewPelicans. Per Trae Young 30 punti, per Danilo Gallinari 14. Inutili i 34 diWilliamson, che viene stoppato così da Clint ...

MMoretti24 : La stoppata a Zion di questa notte non è la prima occasione in cui Clint Capela erige il 'muro pallavolistico' per… -

Inutili i 34 di Zion Williamson, che viene stoppato così da Clint... manco a dirlo, da Brogdon (tripla e liberi) Sabonis (canestro in tap-in) e Turner (su ... Rimbalzi:19. Assist: Huerter 6. Charlotte: Hayward 44 (15/25, 4/9 da tre, 10/12 tl), Ball 16, ...Niente da fare per gli Hawks, reduci da nove successi nelle ultime 11 gare, che a Denver tengono il passo con i padroni di casa per un solo quarto, il primo, poi piano piano si sp ...I Toronto Raptors (18-26) battono i Denver Nuggets (26-18) alla Amalie Arena di Tampa e interrompono una striscia di 9 sconfitte consecutive nel momento più difficile della loro stagione, con l’equili ...