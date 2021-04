Caos vaccini, dopo AstraZeneca rischia anche J&J: ecco perchè (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra il dire e il fare c’è di mezzo il vaccino. Nonostante i proclami o – se preferite – le buone intenzioni, fatica a decollare la campagna vaccinale in Europa, in scia a ritardi, problemi e stop and go. Ormai è chiaro, la strada che porta alla fine del tunnel passa per la messa in sicurezza di gran parte della popolazione che passa, a sua volta, dai vaccini. Ancora sotto la lente dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) il ribattezzato “Vaxzevria”: attesa infatti per il nuovo parere che arriverà probabilmente già nella giornata di oggi – sul possibile legame di causa-effetto tra il farmaco e gli eventi di trombosi rare segnalati in vari Paesi, soprattutto tra le donne più giovani, ed in seguito ai quali il land di Berlino ha già deciso di sospenderne la somministrazione tra le under-60. dopo aver esaminato i dati, l’Ema potrebbe decidere delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra il dire e il fare c’è di mezzo il vaccino. Nonostante i proclami o – se preferite – le buone intenzioni, fatica a decollare la campagna vaccinale in Europa, in scia a ritardi, problemi e stop and go. Ormai è chiaro, la strada che porta alla fine del tunnel passa per la messa in sicurezza di gran parte della popolazione che passa, a sua volta, dai. Ancora sotto la lente dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) il ribattezzato “Vaxzevria”: attesa infatti per il nuovo parere che arriverà probabilmente già nella giornata di oggi – sul possibile legame di causa-effetto tra il farmaco e gli eventi di trombosi rare segnalati in vari Paesi, soprattutto tra le donne più giovani, ed in seguito ai quali il land di Berlino ha già deciso di sospenderne la somministrazione tra le under-60.aver esaminato i dati, l’Ema potrebbe decidere delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - albertocaldana : RT @LaPrimaManina: Caos #vaccini a Monza, #over80 in coda al freddo e proteste dopo l’apertura della #Moratti ai non prenotati: “Arrabbiati… - Czinforma : - we_ci65 : RT @LaPrimaManina: Caos #vaccini a Monza, #over80 in coda al freddo e proteste dopo l’apertura della #Moratti ai non prenotati: “Arrabbiati… - StefanoCazza : @Cartabellotta Il vero limite di questa campagna è la disponibilità di #vaccini. Possiamo fare tutti i bei programm… -