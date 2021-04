Cantautori | guerra e conflitto sociale nel nuovo libro di Mario Bonanno

(Di mercoledì 7 aprile 2021)presenta il suo ultimo, ‘Il mio nome non è’, dedicato alla musica degli anni Sessanta e Settanta Il mio nome non è – i, lae il”, edito da PaginaUno, è ildi, profondo conoscitore della musica firmata dai grandi, che hanno raccontato con i loro versi spaccati della storia e della società del nostro Paese. Il titolo delè chiaramente ispirato ad un verso di una canzone di Enzo Iannacci, da cuiparte per ripercorrere le tensioni e le aspirazioni di una società in profondo mutamento. In particolar modo l’attenzione di ...

Prendendo in prestito un verso di una canzone di Enzo Iannacci, in 'Il mio nemico non è - i, lae il conflitto sociale', Mario Bonanno racconta di come quel periodo storico è stato ...... gli infaticabili operatori dei nostri ospedali che da 13 mesi 'combattono' lacontro il ... degli operatori della cultura, con questo video sulle famose note di uno deiitaliani più ...Mario Bonanno presenta il suo ultimo libro, ‘Il mio nome non è’, dedicato alla musica degli anni Sessanta e Settanta Il mio nome non è – i cantautori, la guerra e il conflitto sociale”, edito da ...La Tela e l’Ecoistituto della Valle del Ticino propongono un incontro online per comprendere come la musica ha vissuto e raccontato gli anni '70 ...