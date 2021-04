Canottaggio, Europei 2021: i convocati e gli equipaggi dell’Italia. Grande attesa per gli azzurri a Varese (Di mercoledì 7 aprile 2021) In attesa che si concluda domani la regata europea di qualificazione olimpica, dopo le cancellazioni di ieri e di oggi per il forte vento, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio, previsti da venerdì 9 a domenica 11. Andiamo a conoscere meglio tutti gli equipaggi azzurri. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paraCanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, mancando soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile. Nel programma iniziale le specialità previste erano 24, ma non vi sono state iscrizioni nelle specialità non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inche si concluda domani la regata europea di qualificazione olimpica, dopo le cancellazioni di ieri e di oggi per il forte vento, si terranno, sempre a, glidie para, previsti da venerdì 9 a domenica 11. Andiamo a conoscere meglio tutti gli. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 para, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero diiscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, mancando soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile. Nel programma iniziale le specialità previste erano 24, ma non vi sono state iscrizioni nelle specialità non ...

