Cannabis domestica, riparte in Parlamento l’iter delle due leggi (opposte). Perantoni (M5s): “Coltivazione per uso personale non è reato” (Di mercoledì 7 aprile 2021) riparte in Parlamento il percorso delle proposte di legge sulla Cannabis. La commissione giustizia della Camera ha deciso di ricalendarizzare le norme, con una decisione presa dall’ufficio di presidenza. La discussione generale inizierà lunedì 12 aprile. Si tratta di due proposte completamente opposte tra loro. Da una parte c’è la legge che come primo firmatario Riccardo Magi di +Europa, ed è sostenuta da tutti i parlamentari che hanno aderito all’intergruppo per la legalizzazione, chiede di legalizzare l’autoproduzione di Cannabis, eliminando le relative pene e sanzioni, oltre a rafforzare l’attenuante della lieve entità per il traffico e la detenzione, che diventerebbe una fattispecie autonoma; dall’altra quella di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, che prevede l’arresto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)inil percorsoproposte di legge sulla. La commissione giustizia della Camera ha deciso di ricalendarizzare le norme, con una decisione presa dall’ufficio di presidenza. La discussione generale inizierà lunedì 12 aprile. Si tratta di due proposte completamentetra loro. Da una parte c’è la legge che come primo firmatario Riccardo Magi di +Europa, ed è sostenuta da tutti i parlamentari che hanno aderito all’intergruppo per la legalizzazione, chiede di legalizzare l’autoproduzione di, eliminando le relative pene e sanzioni, oltre a rafforzare l’attenuante della lieve entità per il traffico e la detenzione, che diventerebbe una fattispecie autonoma; dall’altra quella di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, che prevede l’arresto ...

fattoquotidiano : Cannabis domestica, riparte in Parlamento l’iter delle due leggi (opposte). Perantoni (M5s): “Coltivazione per uso… - ZenatiDavide : Cannabis domestica, riparte in Parlamento l’iter delle due leggi (opposte). Perantoni (M5s): “Coltivazione per uso… - MirkoZapparoli : RT @Blowjoint: @DadoneFabiana @VVezzali Buongiorno Ministra. Discutiamo anche della legalizzazione della coltivazione domestica di #cannab… - andal68 : RT @Blowjoint: @meb Le rinnovo l'invito a prendere posizione in merito alla legalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis. https… - 4Tchat : RT @Blowjoint: @meb Le rinnovo l'invito a prendere posizione in merito alla legalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis domestica Legalizzazione della cannabis, la legge arriva alla Camera. Ma la destra annuncia battaglia Si tratta di depenalizzare la coltivazione domestica della cannabis per uso personale e terapeutico. Più in generale dovrebbero essere decriminalizzati gli episodi di lieve entità in fatto di droga. ...

Droga: Evangelista (M5S), 'attacchi a Dadone superficiali e inaccettabili' Ricordo però agli esponenti del centrodestra che oggi insorgono, che la Corte di Cassazione ha fissato i limiti entro i quali è consentita la coltivazione domestica della cannabis per uso personale e ...

Cannabis domestica, riparte in Parlamento l’iter delle due leggi (opposte) Il Fatto Quotidiano Legalizzazione della cannabis, la legge arriva alla Camera. Ma la destra annuncia battaglia La delega sulle droghe alla ministra per le Politiche giovanili la grillina Fabiana Dadone. La proposta, assegnata alla Commissione Giustizia, a brevissimo ...

Droga: Evangelista (M5S), 'attacchi a Dadone superficiali e inaccettabili' Ricordo però agli esponenti del centrodestra che oggi insorgono, che la Corte di Cassazione ha fissato i limiti entro i quali è consentita la coltivazione domestica della cannabis per uso personale e ...

Si tratta di depenalizzare la coltivazionedellaper uso personale e terapeutico. Più in generale dovrebbero essere decriminalizzati gli episodi di lieve entità in fatto di droga. ...Ricordo però agli esponenti del centrodestra che oggi insorgono, che la Corte di Cassazione ha fissato i limiti entro i quali è consentita la coltivazionedellaper uso personale e ...La delega sulle droghe alla ministra per le Politiche giovanili la grillina Fabiana Dadone. La proposta, assegnata alla Commissione Giustizia, a brevissimo ...Ricordo però agli esponenti del centrodestra che oggi insorgono, che la Corte di Cassazione ha fissato i limiti entro i quali è consentita la coltivazione domestica della cannabis per uso personale e ...