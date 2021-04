Campania | il bollettino Covid | 1 358 | il tasso scende al 9 | 3%

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.358, di cui 516 con sintomi e 842 asintomatici, a fronte di 14.520 tamponi processati. Si registrano 66 decessi, di cui 34 morti negli ultimi due giorni e 32 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 2.087. La situazione posti letto: 149 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.606 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

La Regione Campania attraverso un comunicato ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le vaccinazioni. Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 7 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 704.105 cittadini. Di questi 268.422 hanno ricevuto la seconda dose.