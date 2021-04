California, Caitlyn Jenner pronta a candidarsi per la carica di Governatore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caitlyn Jenner, ex uomo e oro olimpico, è pronta a valutare la candidatura per la California. L’attuale Governatore Newsom rischia la rimozione. LOS ANGELES – Caitlyn Jenner potrebbe candidarsi a Governatore della California per il Partito Repubblicano. Il Governatore Newsom a rischio rimozione L’indiscrezione è stata riportata da Axios, secondo cui l’ex star dei reality sta esaminando la possibilità insieme a dei consulenti politici. La tempistica non è causale, in quanto l’attuale Governatore Gavin Newsom rischia di essere rimosso sommerso dalle critiche per la gestione della pandemia. Se passerà la petizione per cacciare Newsom, i cittadini della ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021), ex uomo e oro olimpico, èa valutare la candidatura per la. L’attualeNewsom rischia la rimozione. LOS ANGELES –potrebbedellaper il Partito Repubblicano. IlNewsom a rischio rimozione L’indiscrezione è stata riportata da Axios, secondo cui l’ex star dei reality sta esaminando la possibilità insieme a dei consulenti politici. La tempistica non è causale, in quanto l’attualeGavin Newsom rischia di essere rimosso sommerso dalle critiche per la gestione della pandemia. Se passerà la petizione per cacciare Newsom, i cittadini della ...

Advertising

news_mondo_h24 : California, Caitlyn Jenner pronta a candidarsi per la carica di Governatore - serenel14278447 : Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California - CorriereQ : Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California - giornaleradiofm : Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California: (ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'ex star dei reality Cait… - iconanews : Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California -

Ultime Notizie dalla rete : California Caitlyn Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità ...

Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità ...

Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California - Ultima Ora Agenzia ANSA California, Caitlyn Jenner pronta a candidarsi per la carica di Governatore Nel 2015 Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner, ha iniziato la transizione per diventare una donna e ha adottato il suo nuovo nome. Come Bruce Jenner è stato sposato per anni Kris Kardashian, la mamma di ...

Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California (ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo ...

L'ex star dei realityJenner valuta una sua possibile candidatura a governatore dellaper i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità ...L'ex star dei realityJenner valuta una sua possibile candidatura a governatore dellaper i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità ...Nel 2015 Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner, ha iniziato la transizione per diventare una donna e ha adottato il suo nuovo nome. Come Bruce Jenner è stato sposato per anni Kris Kardashian, la mamma di ...(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo ...