Calciomercato Juventus, contatti con il Milan: Bernardeschi pedina di scambio (Di mercoledì 7 aprile 2021) A distanza di tempo dall’ultimo affare che ha coinvolto le due squadre, ovvero quello in cui rientrava Leonardo Bonucci, Milan e Juventus sarebbero pronte ad aprire una nuova trattativa. Questa volta i nomi in ballo sarebbero due, Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli. Le due società starebbero pensando ad uno scambio alla pari, la valutazione sarebbe praticamente la stessa e l’unico vero ostacolo da dover superare potrebbe essere l’ingaggio dell’ex Fiorentina che, comunque, per ritrovare una nuova vita a Milano potrebbe accettare una riduzione. Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Romagnoli: Paratici pensa al futuro Questa mossa della Juventus potrebbe essere un tentativo di Paratici per coprire il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) A distanza di tempo dall’ultimo affare che ha coinvolto le due squadre, ovvero quello in cui rientrava Leonardo Bonucci,sarebbero pronte ad aprire una nuova trattativa. Questa volta i nomi in ballo sarebbero due, Federicoe Alessio Romagnoli. Le due società starebbero pensando ad unoalla pari, la valutazione sarebbe praticamente la stessa e l’unico vero ostacolo da dover superare potrebbe essere l’ingaggio dell’ex Fiorentina che, comunque, per ritrovare una nuova vita ao potrebbe accettare una riduzione.-Romagnoli: Paratici pensa al futuro Questa mossa dellapotrebbe essere un tentativo di Paratici per coprire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus - Napoli, ufficiale: un positivo nello staff sanitario azzurro, la situazione Nuovo caso di positività al Covid all'interno del Napoli, anche se non si tratta di un componente del gruppo squadra che ieri è partito per Torino Juventus - Napoli trema ancora, con un altro positivo in casa azzurra. Ieri la squadra di Gennaro Gattuso è partita per Torino per il match di recupero previsto per oggi alle 18.45 all'Allianz Stadium.

Napoli, spunta un positivo nello staff! A mezzanotte tamponi alla squadra: i risultati Commenta per primo Ieri nel pomeriggio il Napoli è partito verso Torino in vista della sfida di oggi contro la Juventus per il recupero della terza giornata di Serie A. Prima di affrontare la trasferta, però, c'era bisogno di appurare la negatività di tutti i tamponi effettuati ieri mattina al gruppo squadra. ...

Calciomercato Juventus, accordo e clausola scioccante CalcioMercato.it Pronostici Europa League: quarti di finale, burrasca in casa Roma e quota da sfavorita per la trasferta ad Amsterdam contro l'Ajax Scommesse Calcio Europa League: quote, statistiche, analisi, ultime news e previsioni sui quarti di finale con Ajax-Roma del 08-04-2021.

Arte di Serie A. Giancarlo Politi replica a Marco Tonelli Ma alla fine sono tutti bravi, bravissimi e sono loro la vera linfa del calcio, da cui ogni decade oppure ogni anno ... nel Paris Saint Germain e in poche altre squadre. Poi vengono La Juventus, ...

