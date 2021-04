Calciomercato Juventus | clamoroso ritorno in panchina | L’ultima spiaggia di Pirlo

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha un solo diktat: non sbagliare più, in caso contrario lasta pensando a unsullabianconera La permanenza di Andreasulladella… L'articoloindiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Sono stati cercati lo scorso gennaio: gli attaccanti che la #Juventus ha sondato | #calciomercato - Gazzetta_it : #Juve, da #Parola a #Lippi: tutti i ritorni in panchina. Ma occhio ai bis... - Gazzetta_it : Non solo #Pirlo: #Dybala, #Morata e gli altri, quelli che si giocano il futuro - BombeDiVlad : ?? #Juventus, le parole di #Pirlo sul futuro di #Dybala ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - gilnar76 : #Continassa #Juve: vittoria ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

Commenta per primo La ricerca di un difensore centrale per lapotrebbe riportare alla luce un vecchio obiettivo. Si tratta di Jerome Boateng che, secondo il Daily Mail, lascerà gratis il Bayern Monaco a fine stagione.... secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, punterebbe tutto sull'attaccante dellaPaulo Dybala nel corso della prossima sessione di mercato estiva.Cade il Napoli dopo 7 risultati utili consecutivi: sprecata la ghiotta chance di dare un segnale forte in chiave Champions ...La Juventus trova 3 punti pesantissimi che valgono il momentaneo ... Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.