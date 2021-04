Calciomercato Juventus, asta con il Milan: Paratici vuole talenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juventus per rinascere vuole affidarsi completamente ai nuovi volti del mondo del calcio. Negli ultimi anni a Torino sono arrivati giovani interessanti e di grande livello come de Ligt oppure i più recenti Kulusevski e Federico Chiesa. I bianconeri starebbero ancora monitorando diversi profili di alcuni talenti che, in estate, potrebbero fare il salto di qualità passando alla Juventus. E uno dei primi nomi sulla lista di Paratici sarebbe quello di Khvicha Kvaratskhelia. Calciomercato Juventus, Kvaratskhelia per il futuro: Paratici sfida il Milan Khvicha Kvaratskhelia sarebbe uno dei giocatori più seguiti dalla Juventus. Il giocatore viene monitorato da diverso tempo e questa stagione sta mostrando all’Europa ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laper rinascereaffidarsi completamente ai nuovi volti del mondo del calcio. Negli ultimi anni a Torino sono arrivati giovani interessanti e di grande livello come de Ligt oppure i più recenti Kulusevski e Federico Chiesa. I bianconeri starebbero ancora monitorando diversi profili di alcuniche, in estate, potrebbero fare il salto di qualità passando alla. E uno dei primi nomi sulla lista disarebbe quello di Khvicha Kvaratskhelia., Kvaratskhelia per il futuro:sfida ilKhvicha Kvaratskhelia sarebbe uno dei giocatori più seguiti dalla. Il giocatore viene monitorato da diverso tempo e questa stagione sta mostrando all’Europa ...

