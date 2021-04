Calciomercato Inter | maxi offerta per Lukaku | C’è l’ostacolo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’di Conte è già proiettata all’anno prossimo, con l’imminenteestivo che può regalare una clamorosaalla società nerazzurra:nel mirino, due stelle per far partire il… L'articoloperC’èè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Da #Ranocchia a #Maksimovic: il punto sulla difesa dell'#Inter - PianetaMilan : #Calciomercato @Inter – Pronta un’offerta per #Raspadori - sportli26181512 : Inter, Handanovic: 'Pressione? Ogni volta che vinciamo sentiamo il nostro obiettivo più vicino': Samir Handanovic p… - gilnar76 : Inter-Sassuolo LIVE: sintesi, ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Calciomercato Juve, Lacazette lontano: Inter e Roma in prima fila - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

...giocatore conosce già il campionato italiano avendo disputato la stagione 2009 - 2010 nell'. ... sarà lui il grande colpo del prossimodel Bologna ? Segui la nostra pagina Facebook! ...Mi aspetto l'di sempre oggi: solida, concentrata, che capisce immediatamente che partita sarà'.Le prime settimane primaverili sono quelle più importanti per le società in vista della stagione successiva. In questi giorni direttori sportivi e agenti tessono le trame del calciomercato estivo. Mac ...L’attaccante paraguaiano arrivato al Torino a gennaio nelle prime 5 partite in granata ha seganto 4 gol e ha confezionato 1 assist ...