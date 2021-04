Calcio | Riquelme candidato presidenza Real | ' voglio riportare CR7 a Madrid'

(Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. - (Adnkronos) - "Cristiano Ronaldo ha rappresentato molto per ile per ile per questo ho intenzione di riportarlo qui. Per me non esistono giocatori giovani e vecchi, ma solo giocatori forti e meno forti". Lo dice Enriquealladel, a Cadena Cope.parla anche del tecnico che vorrebbe in panchina: "Zidane non sarebbe il mio allenatore, la direzione sportiva penserebbe a un altro profilo sulla panchina con un'altra strategia. Personalmente mi piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti”.

Madrid, 7 apr. - (Adnkronos) - "Cristiano Ronaldo ha rappresentato molto per il calcio e per il Real Madrid e per questo ho intenzione di riportarlo qui. Per me non esistono giocatori giovani e vecchi ...Cristiano Ronaldo in e Zidane out. Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, dimostra di avere già le idee molto chiare per il futuro del club e sfida Florentino Perez (le elezioni ...