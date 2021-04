Calcio: ranking Fifa, Italia sale al 7° posto, al comando il Belgio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - L'Italia guadagna tre posizioni nel ranking Fifa, grazie al percorso netto nelle prime tre partite di qualificazione al mondiale e sale al settimo posto. Al comando il Belgio davanti a Francia e Brasile. Queste le prime dieci posizioni. 1. Belgio 1783.38; 2. Francia 1757.30; 3. Brasile 1742.65; 4. Inghilterra 1686.78; 5. Portogallo 1666.12; 6. Spagna 1648.13; 7. Italia 1642.06; 8. Argentina 1641.95; 9. Uruguay 1639.08; 10. Danimarca 1631.55. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - L'guadagna tre posizioni nel, grazie al percorso netto nelle prime tre partite di qualificazione al mondiale eal settimo. Alildavanti a Francia e Brasile. Queste le prime dieci posizioni. 1.1783.38; 2. Francia 1757.30; 3. Brasile 1742.65; 4. Inghilterra 1686.78; 5. Portogallo 1666.12; 6. Spagna 1648.13; 7.1642.06; 8. Argentina 1641.95; 9. Uruguay 1639.08; 10. Danimarca 1631.55.

