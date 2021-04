Caitlyn Jenner come Arnold Schwarzenegger? In politica come governatore della California (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra proprio che alle prossime elezioni Californiane, che avranno luogo in autunno, si ripeterà una storia già nota. Che Caitlyn Jenner voglia seguire le orme di Arnold Schwarzenegger passando dal mondo dello spettacolo a quello della politica come governatore della California? Secondo le indiscrezioni che circolano negli Stati Uniti d’America sarebbe così. E l’ex medaglia d’oro olimpica e star della televisione starebbe considerando la sfida col governatore Gavin Newsom in autunno. Caitlyn Jenner pronta a sfidare il governatore Gavin Newsom? Caitlyn Jenner ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra proprio che alle prossime elezionine, che avranno luogo in autunno, si ripeterà una storia già nota. Chevoglia seguire le orme dipassando dal mondo dello spettacolo a quello? Secondo le indiscrezioni che circolano negli Stati Uniti d’America sarebbe così. E l’ex medaglia d’oro olimpica e startelevisione starebbe considerando la sfida colGavin Newsom in autunno.pronta a sfidare ilGavin Newsom?...

