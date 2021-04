Buon compleanno Wilma de Angelis | Alberto Angela…

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021) …Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese… Oggi 8 aprile compiono gli anni: Bruno Artuso, ex calciatore, allenatore; Alfredo Zanellato, pittore, scultore, poeta;de, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Vittorio Sega, politico; Paolo Modugno, attore, conduttore radio, doppiatore; Paolo Affronti, politico, giornalista; Gianfranco Amendola, magistrato, politico; Luciano Bonfada, ex calciatore; Antonio Piva, politico; Antonio La Gloria, politico; Giuseppe Trinchero, ex calciatore, allenatore; Bruna Baglioni, mezzosoprano; Roberto Martini, architetto; Ornella Piloni, politica; Elio Rinero, ex calciatore, allenatore. Inoltre, festeggiano il: Giovanni Tani, ...